Махачев поставил себя на первое место списка P4P. Пантожа – второй, Топурия – пятый
Махачев считает себя лучшим действующим бойцом UFC.
Бывший чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев считает себя сильнейшим бойцом промоушена вне весовой категории.
Топ-5 по версии Махачева:
1) Ислам Махачев;
3) Том Аспиналл;
5) Илия Топурия.
Ислам Махачев: «Было бы неплохо подраться с Топурией. Но мне неинтересно гонять вес до 70 кг, опять себя мучить»
Махачев – о Пимблетте: «Кого он победил? Фергюсона, Чендлера. Честно говоря, он не станет большой проблемой для Топурии. Никто не проверял Пэдди»
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?8932 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Adin Live
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости