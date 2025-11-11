5

Махачев поставил себя на первое место списка P4P. Пантожа – второй, Топурия – пятый

Махачев считает себя лучшим действующим бойцом UFC.

Бывший чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев считает себя сильнейшим бойцом промоушена вне весовой категории.

Топ-5 по версии Махачева:

1) Ислам Махачев;

2) Алешандре Пантожа;

3) Том Аспиналл;

4) Александр Волкановски;

5) Илия Топурия.

Ислам Махачев: «Было бы неплохо подраться с Топурией. Но мне неинтересно гонять вес до 70 кг, опять себя мучить»

Махачев – о Пимблетте: «Кого он победил? Фергюсона, Чендлера. Честно говоря, он не станет большой проблемой для Топурии. Никто не проверял Пэдди»

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?8932 голоса
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Adin Live
