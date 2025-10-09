Камару Усман: «С удовольствием посмотрел бы третий бой Анкалаева и Перейры»
Камару Усман хочет увидеть третий бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры.
«В третьем бою все будет зависеть от бойцов. В этот раз они должны подойти к бою в лучшей форме. Турнир UFC в Белом доме будет в июне, готов ли Перейра ждать восемь месяцев? Я бы с удовольствием посмотрел трилогию», – сказал экс-чемпион UFC Камару Усман.
Магомед Анкалаев проиграл Перейре в реванше на UFC 320 за 1,5 минуты. Первый бой, который прошел в марте, закончился победой Анкалаева единогласным решением судей.
Магомед Анкалаев не мог тренироваться в течение шести недель до боя с Алексом Перейрой (KevinK)
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
