Камару Усман: «С удовольствием посмотрел бы третий бой Анкалаева и Перейры»

Камару Усман хочет увидеть третий бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры.

«В третьем бою все будет зависеть от бойцов. В этот раз они должны подойти к бою в лучшей форме. Турнир UFC в Белом доме будет в июне, готов ли Перейра ждать восемь месяцев? Я бы с удовольствием посмотрел трилогию», – сказал экс-чемпион UFC Камару Усман.

Магомед Анкалаев проиграл Перейре в реванше на UFC 320 за 1,5 минуты. Первый бой, который прошел в марте, закончился победой Анкалаева единогласным решением судей.

Магомед Анкалаев не мог тренироваться в течение шести недель до боя с Алексом Перейрой (KevinK)