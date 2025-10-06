Пэдди Пимблетт: «Для UFC лучше, чтобы Перейра был чемпионом. Они хотят смотреть его бои, а не Анкалаева»

Пэдди Пимблетт оценил победу Перейры над Анкалаевым.

«Для UFC лучше, чтобы Перейра был чемпионом. Это определенно интересно большему количеству людей. Они хотят смотреть, как дерется Алекс, а не Анкалаев », – сказал боец UFC Пэдди Пимблетт .

Напомним, Алекс Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева в главном событии UFC 320.

