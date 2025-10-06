Пэдди Пимблетт: «Для UFC лучше, чтобы Перейра был чемпионом. Они хотят смотреть его бои, а не Анкалаева»
Пэдди Пимблетт оценил победу Перейры над Анкалаевым.
«Для UFC лучше, чтобы Перейра был чемпионом. Это определенно интересно большему количеству людей. Они хотят смотреть, как дерется Алекс, а не Анкалаев», – сказал боец UFC Пэдди Пимблетт.
Напомним, Алекс Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева в главном событии UFC 320.
Авантюрная победа Перейры: как он нокаутировал Анкалаева со сломанным пальцем?
Анкалаев все сделал неправильно. Кажется, шансов вернуть пояс UFC почти нет
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Paddy The Baddy
