50-летний Венер Галиев: «Считаю ли калории? На одной подготовке меня пытались к этому приучить. Хватило на неделю»

Двукратный чемпион мира по боевому самбо и экс-боец MMA Венер Галиев рассказал, как поддерживает спортивную форму в 50 лет.

– Калории считали хоть раз в жизни?

– На одной подготовке меня пытались к этому приучить. Я скачал приложение, меня хватило на неделю. Потом все закончилось.

– БАДы?

– Витамин Д, омега, мультивитамины, магний, калия оротат и перед тренировками цитруллин и бета-аланин. Вот от них чувствую, что даже потею хорошо, они как будто капилляры раскрывают и ты чувствуешь эффект. И перед тренировками хорошо», – сказал Галиев в интервью Спортсу″.

