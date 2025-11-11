Дрикус дю Плесси: «Хочу, чтобы Джек выиграл, но, к сожалению, не могу пойти против Махачева. Он слишком хорош»
Дю Плесси ставит на Махачева в бою с Маддаленой.
Экс-чемпион UFC Дрикус дю Плесси ставит на победу Ислама Махачева в титульном поединке с Джеком Делла Маддаленой.
«Я хочу, чтобы Джек выиграл, но, к сожалению, не могу пойти в этом противостоянии против Махачева. Он просто слишком хорош», – сказал дю Плесси.
Напомним, Махачев подерется с Маддаленой в главном событии UFC 322. Турнир состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.
