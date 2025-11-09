Чимаев – о теоретическом бое с Хабибом: «Он закончил и больше не дерется. Зачем спрашиваете? Это провокация»

Чимаев отказался сравнивать себя с Хабибом.

Чемпион среднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев не хочет сравнивать себя с Хабибом Нурмагомедовым .

«Побил бы я Хабиба? Он закончил и больше не дерется. Зачем вы у меня об этом спрашиваете? Это провокация», – сказал Чимаев.

Напомним, Хабиб закончил спортивную карьеру в марте 2021-го.

