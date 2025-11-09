Двалишвили готов драться с Волкановски: «Не хочу вызывать его, но если так хотят в UFC, то погнали»
Двалишвили согласен драться с Волкановски.
Чемпион легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили рассказал, в каком случае готов драться с Александром Волкановски.
«Слушайте, я не хочу вызывать его, потому что очень уважаю великого чемпиона. Просто хочу сосредоточиться на своем дивизионе и не намерен проявлять неуважение, упоминая или вызывая его.
Если UFC предложат этот бой, то я соглашусь, ведь я боец. Обычно UFC присылает мне контракт, в котором сказано: «Ты будешь драться с этим парнем». Так что я не хочу вызывать Волкановски, но если это нужно UFC, то погнали!» – сказал Двалишвили.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Bloody Elbow
