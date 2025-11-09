Хабиб – о поединке с Порье: «Отец признался, что нервничал во время боя. Но меня невозможно заставить сдаться перед ним. Я контролировал ситуацию»

Хабиб вспомнил реакцию отца на бой с Порье.

Хабиб Нурмагомедов признался, что Абдулманап переживал во время его боя с Дастином Порье .

«Невозможно заставить меня сдаться перед отцом. Он признался, что нервничал во время моего боя с Дастином но я контролировал ситуацию, хоть она и была опасной», – сказал Хабиб.

Напомним, Хабиб задушил Порье в третьем раунде поединка на UFC 242. По ходу поединка Дастин пытался финишировать Нурмагомедова удушающим приемом.

