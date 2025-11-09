IBA Bare Knuckle и BKFC планируют совместный турнир в 2026-м. Возможен формат «стенка на стенку» – Россия против Америки
IBA Bare Knuckle и BKFC готовят совместный турнир .
Глава IBA Bare Knuckle Александр Киршанов рассказал о планах организации провести совместный турнир по кулачным боям с Bare Knuckle FC.
«Поговорил с Дэвидом Фельдманом (основатель Bare Knuckle FC – примечание Спортса’‘) – обсуждали проведение совместного турнира в ноябре в Дубае. Однако мы не хотим организовывать коллаборацию на коротком уведомлении, поэтому решили перенести эту историю на следующий год, чтобы как следует ее подготовить.
Турнир может пройти в формате «стенка на стенку»: Россия против Америки», – сказал Киршанов.
«Большое спасибо за приглашение в вашу страну». Ромеро прокомментировал анонс поединка в IBA Bare Knuckle
Йоэль Ромеро подерется на голых кулаках с Вагабом Вагабовым на турнире IBA Bare Knuckle
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
