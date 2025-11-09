Никита Цзю: «Лишь время отделяет Маддалену от звания лучшего боксера в истории UFC. Если Махачев попытается зарубиться с Джеком в стойке, то ему конец»

Никита Цзю: Победа Маддалены над Махачевым изменит спорт.

Боксер Никита Цзю сделал прогноз на поединок за титул чемпиона UFC в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым , который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

«Лишь время отделяет Маддалену от звания лучшего боксера в истории UFC. У него отличный бокс. Очевидно, что такие парни, как Илия Топурия и Макс Холлоуэй, тоже хороши. Но Джек сейчас абсолютно на другом уровне. Просто у него еще не так много больших боев. Дайте ему еще два-три поединка.

Если Ислам попытается зарубиться с Джеком в стойке, то ему конец. Единственный вариант для Махачева – перевести бой в партер. Но это будет сложно, учитывая, насколько Маддалена сильный и крутой парень.

Посмотрите, как Джек забрал титул у Белала Мухаммада. Он доказал, что именно руки остаются одним из величайших видов оружия, которое у вас есть. Он полностью парализовал борцовские способности Белала навыками бокса.

Мой прогноз на бой с Махачевым? Если Джек выступит на уровне боя с Белалом, то победит. Ему очень важен этот поединок. Он изменит спорт», – сказал Цзю.

Маддалена победил Белала Мухаммада в мае единогласным решением судей.

Джек Делла Маддалена: «С Махачевым буду работать на дистанции. Сломаю его и вынесу»

Ислам Махачев: «Покажу, кто лучший боец в мире. Для моего наследия важен второй пояс»