Тактаров – о подготовке Яна к бою с Мерабом: «Его должны пять человек просто ########, чтобы он выжил. Спустить на него собак и пятерых человек»

Олег Тактаров дал совет Петру Яну перед боем с Мерабом Двалишвили.

«Знаешь, какие тренировки у Петра должны быть... Его должны пять человек просто ######## [побить]. Чтобы он просто выжил. Спустить на него собак и еще пятерых человек. И чтобы он раунд выжил. А вот после этого чтобы он очнулся и начал набирать темп, очки.

Запустить против него хорошего крепкого борца маленького роста весом килограммов 95 – видно, что Мераб мощный парень, несмотря на размер. Чтобы оставшиеся четыре раунда Петр дорабатывал на «не могу». Бой для него закончился в первом, а потом ему нужно воскреснуть и победить. Такая психология.

Китайцы – они же злые, выносливые, сколько их мутили, били, а они все живу. Шучу. Петр – русский!» – сказал экс-чемпион UFC Олег Тактаров.

Титульный бой между Мерабом Двалишвили и Петром Яном возглавит UFC 323. Турнир пройдет в ночь с 6 на 7 декабря и пройдет в Лас-Вегасе.

Первый поединок между Двалишвили и Яном состоялся в марте-2023 – Мераб победил единогласным решением судей.

Петр Ян снова идет за поясом UFC. Нужно невозможное – остановить Мераба