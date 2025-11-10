Махачев подписал фото с Таунсом: «Я тут команду набираю. Тебе хана, старший». Хабиб ответил: «Ислам, он тебе не поможет в нашей игре»
Хабиб ответил на шутку Махачева.
Хабиб Нурмагомедов отреагировал на совместное фото Ислама Махачева со звездой НБА Карлом-Энтони Таунсом.
Махачев подписал фотографию: «Я тут команду набираю. Тебе хана, старший».
«Ислам, он тебе не поможет в нашей игре», – ответил Хабиб.
Ислам Махачев посетил игру «Никс» и получил именную футболку от Карла-Энтони Таунса
«Вот с такими дровами футбол смотрю». Хабиб устроил экзамен Махачеву – тот не справился
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?8091 голос
Да
Нет
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Ислама Махачева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости