Мераб Двалишвили: «Никогда не смогу вызвать Волкановски на поединок»

Чемпион легчайшей категории UFC Мераб Двалишвили исключил вероятность боя с Александром Волкановски , даже в случае перехода в полулегкий вес.

«Мне хорошо и здесь [в легчайшем дивизионе] – это первое. Второе – я крайне уважаю и люблю Алекса. Никогда не смогу вызвать его на поединок», – признался Двалишвили.

Напомним, в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе. Мераб проведет реванш с Петром Яном.

