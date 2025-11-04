Мераб Двалишвили: «Никогда не смогу вызвать Волкановски на поединок»
Чемпион легчайшей категории UFC Мераб Двалишвили исключил вероятность боя с Александром Волкановски, даже в случае перехода в полулегкий вес.
«Мне хорошо и здесь [в легчайшем дивизионе] – это первое. Второе – я крайне уважаю и люблю Алекса. Никогда не смогу вызвать его на поединок», – признался Двалишвили.
Напомним, в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе. Мераб проведет реванш с Петром Яном.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Michael Bisping Podcast
