Ислам Махачев: «Покажу, кто лучший боец в мире. Для моего наследия важен второй пояс»

Махачев пообещал показать, почему он лучший боец в мире.

Российский боец UFC Ислам Махачев объяснил, в чем важность боя с Джеком Делла Маддаленой.

«Покажу, кто лучший боец в мире. Для моего наследия важен второй пояс», – сказал Махачев.

Джек Делла Маддалена: «Хочу быть активным чемпионом. Прежде, чем подняться в средний вес, хочу зачистить хотя бы топ-10»

Махачев идет за вторым поясом UFC. Получится то, что не сделал Хабиб?