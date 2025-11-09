Ислам Махачев: «Покажу, кто лучший боец в мире. Для моего наследия важен второй пояс»
Махачев пообещал показать, почему он лучший боец в мире.
Российский боец UFC Ислам Махачев объяснил, в чем важность боя с Джеком Делла Маддаленой.
«Покажу, кто лучший боец в мире. Для моего наследия важен второй пояс», – сказал Махачев.
Джек Делла Маддалена: «Хочу быть активным чемпионом. Прежде, чем подняться в средний вес, хочу зачистить хотя бы топ-10»
Махачев идет за вторым поясом UFC. Получится то, что не сделал Хабиб?
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?7536 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
