Джек Делла Маддалена: «Хочу быть активным чемпионом. Прежде, чем подняться в средний вес, хочу зачистить хотя бы топ-10»

Маддалена хочет зачистить топ-10 дивизиона.

Чемпион полусреднего веса UFC Джек Делла Маддалена хочет неоднократно защитить титул.

«Хочу быть активным чемпионом. Прежде, чем подняться в средний вес, хочу зачистить хотя бы топ-10.

Думаю, Ислам во время сменил категорию. Он хорошо поработал в легком весе. Я постараюсь сделать так же», – сказал Маддалена.

Также Маддалена заявил о желании подраться с Хамзатом Чимаевым.

Напомним, Махачев и Маддалена подерутся в ночь на 16 ноября в главном событии UFC 322.

