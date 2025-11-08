Джек Делла Маддалена: «Хочу быть активным чемпионом. Прежде, чем подняться в средний вес, хочу зачистить хотя бы топ-10»
Маддалена хочет зачистить топ-10 дивизиона.
Чемпион полусреднего веса UFC Джек Делла Маддалена хочет неоднократно защитить титул.
«Хочу быть активным чемпионом. Прежде, чем подняться в средний вес, хочу зачистить хотя бы топ-10.
Думаю, Ислам во время сменил категорию. Он хорошо поработал в легком весе. Я постараюсь сделать так же», – сказал Маддалена.
Также Маддалена заявил о желании подраться с Хамзатом Чимаевым.
Напомним, Махачев и Маддалена подерутся в ночь на 16 ноября в главном событии UFC 322.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: NY Post
