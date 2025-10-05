Майк Перри нокаутировал Джереми Стивенса в главном событии BKFC 82

Майк Перри защитил пояс чемпиона Bare Knuckle FC.

Перри нокаутировал Джереми Стивенса в пятом раунде, выиграв шестой поединок в боях на голых кулаках.

«Хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы извиниться... абсолютно ни перед кем. «Король насилия» делает то, что, черт возьми, хочет», – заявил в октагоне Перри после победы.

Отметим, что похожую речь произнес Конор Макгрегор после победы над Эдди Альваресом в 2016-м. Также Конор владеет долей в Bare Knuckle FC.

