Майк Перри нокаутировал Джереми Стивенса в главном событии BKFC 82
Майк Перри защитил пояс чемпиона Bare Knuckle FC.
Перри нокаутировал Джереми Стивенса в пятом раунде, выиграв шестой поединок в боях на голых кулаках.
«Хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы извиниться... абсолютно ни перед кем. «Король насилия» делает то, что, черт возьми, хочет», – заявил в октагоне Перри после победы.
Отметим, что похожую речь произнес Конор Макгрегор после победы над Эдди Альваресом в 2016-м. Также Конор владеет долей в Bare Knuckle FC.
Президент BKFC: «Мы вели переговоры с Нейтом Диазом. Он отказывался из-за большого количества шрамов на лице»
Сломанный нос, глазница и лицевая кость – история самого травматичного боя на кулаках
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости