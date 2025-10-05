0

Майк Перри нокаутировал Джереми Стивенса в главном событии BKFC 82

Майк Перри защитил пояс чемпиона Bare Knuckle FC.

Перри нокаутировал Джереми Стивенса в пятом раунде, выиграв шестой поединок в боях на голых кулаках.

«Хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы извиниться... абсолютно ни перед кем. «Король насилия» делает то, что, черт возьми, хочет», – заявил в октагоне Перри после победы.

Отметим, что похожую речь произнес  Конор Макгрегор после победы над Эдди Альваресом в 2016-м. Также Конор владеет долей в Bare Knuckle FC.

Президент BKFC: «Мы вели переговоры с Нейтом Диазом. Он отказывался из-за большого количества шрамов на лице»

Сломанный нос, глазница и лицевая кость – история самого травматичного боя на кулаках

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
logoМайк Перри
Кулачные бои
Bare Knuckle
logoДжереми Стивенс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Турнир IBA Bare Knuckle пройдет в Москве 31 октября: Мусаев против Новрузова в главном бою
23 сентября, 15:41
Экс-боец UFC Денис Тюлюлин проведет бой на голых кулаках
423 сентября, 13:25
Турнир Top Dog 39 пройдет 20 сентября в Уфе: Евгений «Шиша» Шишков против Ивана «Мастака» Нушкина в главном бою
16 сентября, 09:20
Главные новости
UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили подерется с Сэндхагеном и другие бои
9412 минут назадLive
ACA 193: Селимханов нокаутировал Керимова, Тайгибов победил Зубариева
вчера, 19:20
«Он станет величайшим бойцом в истории дивизиона». Биспинг дал прогноз на главные бои турнира UFC 320
5вчера, 18:40
Магомед Анкалаев собрал идеального бойца ММА: «Креативность Топурии, ментальность – от Хабиба»
7вчера, 18:00
Царукян – о гипотетическом бое Махачева и Чимаева: «Отдам предпочтение Хамзату. Совсем другая антропометрия»
4вчера, 17:05
Хабиб Нурмагомедов: «Усман выйдет на пик только через пять-шесть лет. Представьте, каким крутым он тогда будет»
14вчера, 15:50
Магомед Анкалаев заработает $2,5 млн за реванш с Перейрой. Гонорар Алекса – $2,82 млн («Чемпионат»)
10вчера, 15:00
Царукян – о бое Маддалены и Махачева: «Люди сильно недооценивают Джека. А он очень серьезный боец»
9вчера, 14:05
Дмитрий Бикрев: «Хьюз столько разговаривал, а в итоге обделался. О трилогии с Усманом даже разговора быть не может»
5вчера, 13:50
Перейра набрал более 12 кг после процедуры взвешивания. На UFC 320 он подерется с Анкалаевым
30вчера, 12:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30