Вирджил Ортис нокаутировал Эриксона Лубина на вечере бокса в США и защитил временный пояс WBC в первом среднем весе

Ортис защитил пояс временного чемпиона WBC.

9 ноября в Форт-Уэрте (США) состоялся вечер бокса, в рамках которого временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Вирджил Ортис (24-0) поединок против с Эриксоном Лубином (27-3).

Ортис победил техническим нокаутом во втором раунде.

В феврале Ортис победил единогласным решением судей Исраила Мадримова.

Напомним, постоянный чемпион WBC в первом среднем весе – Себастьян Фундора.

Новая угроза для Усика – нокаутер, выигрывавший турнир среди офисных работников