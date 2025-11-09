Вирджил Ортис нокаутировал Эриксона Лубина на вечере бокса в США и защитил временный пояс WBC в первом среднем весе
Ортис защитил пояс временного чемпиона WBC.
9 ноября в Форт-Уэрте (США) состоялся вечер бокса, в рамках которого временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Вирджил Ортис (24-0) поединок против с Эриксоном Лубином (27-3).
Ортис победил техническим нокаутом во втором раунде.
В феврале Ортис победил единогласным решением судей Исраила Мадримова.
Напомним, постоянный чемпион WBC в первом среднем весе – Себастьян Фундора.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
