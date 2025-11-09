0

Бонфин вызвал Ковингтона: «Точно отправлю его на пенсию»

Бонфин вызвал Ковингтона.

Боец UFC Габриэл Бонфин вызвал Колби Ковингтона после победы над Рэнди Брауном в главном событии UFC Fight Night 264.

«Колби, хватит убегать, друг. Я выгоню тебя из рейтинга.

Как пройдет бой с Ковингтоном? Я точно отправляю его на пенсию», – сказал Бонфин.

UFC Fight Night 264: Бонфин против Брауна, Салихов подерется с Медичем и другие бои

Колби Ковингтон: «Советую Фергюсону уйти на пенсию. Не стоит участвовать в гонке за титул короля деменции»

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?7535 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Junkie
logoUFC
logoКолби Ковингтон
logoMMA
Габриэл Бонфин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Взвешивание перед UFC Fight Night 264: Бонфин легче Брауна, Медич и Салихов показали одинаковый вес
7 ноября, 18:20
Александр Волкановски: «Ковингтон – кусок дерьма. Я бы с удовольствием отвесил ему пощечину»
6 сентября, 09:25
Колби Ковингтон: «Пожалуйста, Дана, позволь мне подраться в Белом доме. Я знаю, что Трамп просил тебя об этом»
2 сентября, 08:46
Главные новости
Джек Делла Маддалена: «С Махачевым буду работать на дистанции. Сломаю его и вынесу»
29 минут назад
IBA Bare Knuckle и BKFC планируют совместный турнир в 2026-м. Возможен формат «стенка на стенку» – Россия против Америки
сегодня, 10:24
Шевченко – о поединке с Чжан: «Готова к этому вызову. Буду искать финиш сразу после выхода в октагон»
сегодня, 10:12
Ислам Махачев: «Покажу, кто лучший боец в мире. Для моего наследия важен второй пояс»
сегодня, 10:02
Вирджил Ортис нокаутировал Эриксона Лубина на вечере бокса в США и защитил временный пояс WBC в первом среднем весе
сегодня, 08:20
Календарь боев в MMA и боксе в ноябре-2025
сегодня, 08:00
Гейджи – Кормье: «В стойке я бы избил тебя, но тогда ты перевел бы в борьбу, где у меня нет шансов»
сегодня, 07:47
Хамзат Чимаев: «Думаю, что Ислам победит Маддалену. Он сделает акцент на борьбе»
сегодня, 07:32
Рокхолд – о тренировках с Хабибом: «Он всегда был жестким и шел дальше, чем все остальные. Доводил меня до предела. Он мог бы со мной работать»
сегодня, 07:23
UFC Fight Night 264: Бонфин нокаутировал Брауна, Салихов проиграл Медичу и другие бои
сегодня, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30