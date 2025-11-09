Бонфин вызвал Ковингтона: «Точно отправлю его на пенсию»
Бонфин вызвал Ковингтона.
Боец UFC Габриэл Бонфин вызвал Колби Ковингтона после победы над Рэнди Брауном в главном событии UFC Fight Night 264.
«Колби, хватит убегать, друг. Я выгоню тебя из рейтинга.
Как пройдет бой с Ковингтоном? Я точно отправляю его на пенсию», – сказал Бонфин.
UFC Fight Night 264: Бонфин против Брауна, Салихов подерется с Медичем и другие бои
Колби Ковингтон: «Советую Фергюсону уйти на пенсию. Не стоит участвовать в гонке за титул короля деменции»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Junkie
