Бонфин вызвал Ковингтона: «Точно отправлю его на пенсию»

Бонфин вызвал Ковингтона.

Боец UFC Габриэл Бонфин вызвал Колби Ковингтона после победы над Рэнди Брауном в главном событии UFC Fight Night 264.

«Колби, хватит убегать, друг. Я выгоню тебя из рейтинга.

Как пройдет бой с Ковингтоном? Я точно отправляю его на пенсию», – сказал Бонфин.

