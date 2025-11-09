  • Спортс
Гейджи – Кормье: «В стойке я бы избил тебя, но тогда ты перевел бы в борьбу, где у меня нет шансов»

Гейджи уверен, что избил бы Кормье в стойке.

Боец UFC Джастин Гейджи считает, что одолел бы в стойке Даниэля Кормье.

«В стойке я бы избил тебя, но тогда ты перевел бы в борьбу, где у меня нет шансов. Так бы ты и победил», – сказал Гейджи в разговоре с Кормье.

Напомним, Кормье выступал в тяжелом весе UFC и владел титулом дивизиона. Гейджи дерется в легком весе.

Ислам Махачев: «Взял бы на уличную драку Веласкеса и Хабиба. Кормье можно использовать в качестве щита»

Кормье раскритиковал определение тейкдауна в ММА: «Мераб повалил Сендхагена 5-6 раз, но никак не 20. Это были возвраты на мат»

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?7428 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Justin Gaethje
logoДжастин Гейджи
logoMMA
logoUFC
logoДаниэль Кормье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
