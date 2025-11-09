Гейджи – Кормье: «В стойке я бы избил тебя, но тогда ты перевел бы в борьбу, где у меня нет шансов»
Гейджи уверен, что избил бы Кормье в стойке.
Боец UFC Джастин Гейджи считает, что одолел бы в стойке Даниэля Кормье.
«В стойке я бы избил тебя, но тогда ты перевел бы в борьбу, где у меня нет шансов. Так бы ты и победил», – сказал Гейджи в разговоре с Кормье.
Напомним, Кормье выступал в тяжелом весе UFC и владел титулом дивизиона. Гейджи дерется в легком весе.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Justin Gaethje
