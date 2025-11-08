  • Спортс
4

Чендлер – о поединке Махачев – Маддалена: «Порье серьезно ранил Ислама в стойке. Но он точно не может ударить так сильно, как Джек. Будет интересно»

Чендлер поделился ожиданиями от боя Маддалены и Махачева.

Боец UFC Майкл Чендлер объяснил, почему считает Джека Делла Маддалену фаворитом титульного боя с Исламом Махачевым.

«Маддалена не такой уж и сложный боец. Он весьма банален, но жесток и превосходен в своих базовых навыках. У него есть небольшое преимущество перед Исламом.

Махачев – боец другой породы. Я бы не назвал его легковесом, но он не привык драться в полусредней категории. Я бы не удивился, если бы всю карьеру Махачев спаррингировал не только с легковесами, но и против полутяжей. Этот чувак какой-то сумасшедший. Не думаю, что сила или габариты будут проблемой.

Вопрос в том, хватит ли Джеку ударных навыков и умений в борьбе, чтобы остановить натиск Ислама. Я видел, как Дастин Порье серьезно ранил Махачева в стойке. Но он точно не может ударить так сильно, как Маддалена. Это будет интересно. Думаю, что Ислам пропустит пару ударов, после чего мы увидим, пойдет ли он в борьбу. Джек – монстр. Считаю его небольшим фаворитом, но не удивлюсь, если Ислам возьмет пояс», – сказал Чендлер.

Напомним, Махачев и Маддалена подерутся в ночь на 16 ноября в главном событии UFC 322.

Махачев – главный российский мем в UFC

Махачев идет за вторым поясом UFC. Получится то, что не сделал Хабиб?

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?7199 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Ariel Helwani Show
logoМайкл Чендлер
logoUFC
logoMMA
logoДжек Делла Маддалена
logoUFC 322
logoИслам Махачев
Маддалена - Махачев
