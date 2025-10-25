Гейджи – о Топурии: «Надеялся, что мы подеремся в январе. Но теперь это кажется маловероятным»

Джастин Гейджи высказался о возможном бое с Илией Топурией.

«В следующем поединке я планирую встретиться с Илией Топурией. Я надеялся, что мы подеремся в январе, но теперь мне кажется это маловероятным. Самый главный вопрос – когда Илия хочет вернуться в октагон? Этого я не знаю. Только его команда может дать ответ.

Если нас включат в кард турнира в Белом доме, то это станет наилучшим развитием событий. Он очень популярный чемпион, а я американец. Я никогда не отказывался от боев, никогда не подводил UFC. Поэтому я рассчитываю, что получу этот поединок», – сказал боец легкого веса UFC Джастин Гейджи .

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что UFC проведет турнир на Южной лужайке Белого дома в день его рождения – 14 июня.

Гейджи (26-5) в последний раз дрался в марте, когда победил Рафаэля Физиева единогласным решением судей.

