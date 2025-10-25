  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Гейджи – о Топурии: «Надеялся, что мы подеремся в январе. Но теперь это кажется маловероятным»
0

Гейджи – о Топурии: «Надеялся, что мы подеремся в январе. Но теперь это кажется маловероятным»

Джастин Гейджи высказался о возможном бое с Илией Топурией.

«В следующем поединке я планирую встретиться с Илией Топурией. Я надеялся, что мы подеремся в январе, но теперь мне кажется это маловероятным. Самый главный вопрос – когда Илия хочет вернуться в октагон? Этого я не знаю. Только его команда может дать ответ.

Если нас включат в кард турнира в Белом доме, то это станет наилучшим развитием событий. Он очень популярный чемпион, а я американец. Я никогда не отказывался от боев, никогда не подводил UFC. Поэтому я рассчитываю, что получу этот поединок», – сказал боец легкого веса UFC Джастин Гейджи.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что UFC проведет турнир на Южной лужайке Белого дома в день его рождения – 14 июня.

Гейджи (26-5) в последний раз дрался в марте, когда победил Рафаэля Физиева единогласным решением судей.

Дана Уайт: «Пока еще не решили, кто станет следующим соперником Топурии»

Илия Топурия приехал в Грузию. Его встретила толпа болельщиков

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Джастина Гейджи
logoДжастин Гейджи
легкий вес (MMA)
logoMMA
logoИлия Топурия
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Топурия – о следующем сопернике: «Пимблетт. Это бой, который все хотят увидеть»
18 октября, 16:50
Уайт – о бое Топурии на UFC 324: «Это возможно»
15 октября, 09:15
Чарльз Оливейра: «Топурия подерется с Гейджи в январе»
9 октября, 11:58
Главные новости
Усман считает, что Волков проиграет Алмейде: «У Александра нет нокаутирующего удара»
29 минут назад
UFC 321: Аспиналл против Гана, Волков – Алмейда, Умар – Баутиста и другие бои
сегодня, 06:30
Волков и Умар идут за титульниками. А как дела у других бойцов UFC из России?
сегодня, 06:22
«Моя миссия – сохранить олимпийское будущее бокса». Головкин выдвинул свою кандидатуру на пост президента World Boxing
вчера, 18:00
Генри Сехудо: «Мне нравится Алмейда, но Волков слишком крупный для него. Александр победит»
вчера, 17:40
Аспиналл и Ган провели финальную дуэль взглядов перед титульным боем на UFC 321
вчера, 15:40Видео
Александр Волков и Жаилтон Алмейда провели финальную дуэль взглядов перед UFC 321
вчера, 15:25Видео
Умар Нурмагомедов: «Реванш с Двалишвили имеет для меня очень большое значение. Поломанная рука оставляет вопросы»
вчера, 15:05
Отец Аспиналла: «Боксеры зарабатывают больше, чем бойцы UFC. А у Тома есть все навыки, чтобы выступать на ринге»
вчера, 14:05
«В нашей команде пополнение». Петр Ян выложил фото с Павлом Дуровым
вчера, 13:40Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30