Холли Холм подерется за титул WBA против Стефани Хан
Холли Холм проведет боксерский поединок.
Чемпионка мира по версии WBA в легком весе Стефани Хан (11-0) проведет защиту титула против Холли Холм (34-2-3).
Холм покинула UFC в январе, экс-чемпионка попросила освободить ее от контракта. Холм дебютировала в UFC в 2015 году, провела 15 боев (8-7) и была чемпионкой в легчайшем весе, нанеся первое поражение Ронде Роузи в карьере.
В боксе Холли дебютировала в 2002 году, в 2006-м она стала чемпионкой мира в полусреднем весе.
