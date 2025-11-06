0

Холли Холм подерется за титул WBA против Стефани Хан

Холли Холм проведет боксерский поединок.

Чемпионка мира по версии WBA в легком весе Стефани Хан (11-0) проведет защиту титула против Холли Холм (34-2-3).

Холм покинула UFC в январе, экс-чемпионка попросила освободить ее от контракта. Холм дебютировала в UFC в 2015 году, провела 15 боев (8-7) и была чемпионкой в легчайшем весе, нанеся первое поражение Ронде Роузи в карьере.

В боксе Холли дебютировала в 2002 году, в 2006-м она стала чемпионкой мира в полусреднем весе.

«Ронда совсем поплыла. Холли ей реально сильно голову пробила». Райзен о словах Раузи о Хабибе

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?6071 голос
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: DAZN
logoбокс
logoХолли Холм
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Артур Бетербиев: «С июня я свободный агент, мой контракт с Top Rank истек»
сегодня, 07:57
Даниэль Кормье: «Если Пол окажется в ринге с Нганну, его голова улетит за пределы планеты»
вчера, 14:50
Эдди Хирн: «Биволу нужны Канело, Бенавидес, Бетербиев и, возможно, Опетая»
вчера, 12:43
Главные новости
В Дагестане появилась улица имени Ислама Махачева: «Это задумка Хабиба. Теперь я и Зубайра Тухугов должны свои улицы отремонтировать»
55 минут назад
Джон Джонс: «Аспиналл – отличный атлет, но односторонний боец. Его борьба и джиу-джитсу очень переоценены»
сегодня, 08:57
Артур Бетербиев: «С июня я свободный агент, мой контракт с Top Rank истек»
сегодня, 07:57
Реванш Анатолия Малыхина и Умара Кейна на One 173 отменен. Кейн попал в автомобильную аварию
сегодня, 07:48
Ислам Махачев: «Психологи говорят, что нельзя крикнуть на ребенка, по попе ударить, психика ломается. А что, мы с Хабибом психически ненормальные?»
сегодня, 07:37
UFC 322: Махачев – Маддалена, Шевченко – Чжан, Копылов – Родригес и другие бои
сегодня, 07:00
Би Джея Пенна арестовали в шестой раз за 2025 год
вчера, 17:37
Мераб Двалишвили: «Самая большая ошибка Яна – он не уважал меня в первом бою»
вчера, 16:49
Сайгид Изагахмаев дебютирует в UFC 22 ноября против датчанина Николаса Далби
вчера, 15:57
Джек Делла Маддалена: «Ислам думает, что сможет меня перевести, контролировать и задушить. Но я смогу его удивить в партере»
вчера, 15:05
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30