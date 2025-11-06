Холли Холм подерется за титул WBA против Стефани Хан

Холли Холм проведет боксерский поединок.

Чемпионка мира по версии WBA в легком весе Стефани Хан (11-0) проведет защиту титула против Холли Холм (34-2-3).

Холм покинула UFC в январе, экс-чемпионка попросила освободить ее от контракта. Холм дебютировала в UFC в 2015 году, провела 15 боев (8-7) и была чемпионкой в легчайшем весе, нанеся первое поражение Ронде Роузи в карьере.

В боксе Холли дебютировала в 2002 году, в 2006-м она стала чемпионкой мира в полусреднем весе.

«Ронда совсем поплыла. Холли ей реально сильно голову пробила». Райзен о словах Раузи о Хабибе