Холли Холм покинула UFC, экс-чемпионка попросила освободить ее от контракта (Ариэль Хельвани)
Холли Холм покинула UFC.
«Холли Холм покинула UFC и стала свободным агентом. У нее оставалось два боя по контракту, но она попросила промоушен дать ей изучить другие опции.
В UFC с этим согласились. Холли планирует продолжить выступать по боксу или ММА, мне об этом сообщил ее менеджер», − написал в соцсетях Ариэль Хельвани.
Холм пришла в UFC в 2015 году, провела 15 боев (8-7) и была чемпионкой в легчайшем весе, нанеся первое поражение Ронде Роузи в карьере.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
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