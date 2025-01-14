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  • Холли Холм покинула UFC, экс-чемпионка попросила освободить ее от контракта (Ариэль Хельвани)
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Холли Холм покинула UFC, экс-чемпионка попросила освободить ее от контракта (Ариэль Хельвани)

Холли Холм покинула UFC.

«Холли Холм покинула UFC и стала свободным агентом. У нее оставалось два боя по контракту, но она попросила промоушен дать ей изучить другие опции.

В UFC с этим согласились. Холли планирует продолжить выступать по боксу или ММА, мне об этом сообщил ее менеджер», − написал в соцсетях Ариэль Хельвани.

Холм пришла в UFC в 2015 году, провела 15 боев (8-7) и была чемпионкой в легчайшем весе, нанеся первое поражение Ронде Роузи в карьере.

Раузи объяснила, почему не ходит на турниры UFC после ухода из ММА: «Я уверена, что меня освистают»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
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