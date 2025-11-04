1

Пэдди Пимблетт: «Надеюсь, что Маддалена разнесет маленькую голову Махачева»

Пимблетт хочет, чтобы Маддалена избил Махачева.

Боец UFC Пэдди Пимблетт хочет, чтобы Джек Делла Маддалена «разнес» Ислама Махачева.

«Надеюсь, что Маддалена просто разнесет его маленькую голову... Я победил Бобби Грина быстрее, чем он.

Вернись в легкий вес – я тоже хорошенько заряжу тебе по голове», – сказал Пимблетт.

Напомним, что в ночь на 16 ноября Махачев проведет поединок против чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены. Титульный поединок возглавит турнир UFC 322, который состоится в Нью-Йорке.

Махачев – о Маддалене: «По навыкам он очень сильный, дерется хладнокровно. Но в борьбе не так хорош»

Махачев рассказал о физической форме: «Сейчас я еще не на пике. Готов где-то на 70%»

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?5118 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
