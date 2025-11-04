Пэдди Пимблетт: «Надеюсь, что Маддалена разнесет маленькую голову Махачева»

Пимблетт хочет, чтобы Маддалена избил Махачева.

Боец UFC Пэдди Пимблетт хочет, чтобы Джек Делла Маддалена «разнес» Ислама Махачева .

«Надеюсь, что Маддалена просто разнесет его маленькую голову... Я победил Бобби Грина быстрее, чем он.

Вернись в легкий вес – я тоже хорошенько заряжу тебе по голове», – сказал Пимблетт.

Напомним, что в ночь на 16 ноября Махачев проведет поединок против чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены. Титульный поединок возглавит турнир UFC 322, который состоится в Нью-Йорке.

Махачев – о Маддалене: «По навыкам он очень сильный, дерется хладнокровно. Но в борьбе не так хорош»

Махачев рассказал о физической форме: «Сейчас я еще не на пике. Готов где-то на 70%»