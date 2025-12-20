Крис Юбенк-младший: «Пол сделал то, на что большинство никогда бы не решилось. Ему нужно отдать должное»
Крис Юбенк-младший поделился впечатлениями от поединка между Энтони Джошуа и Джейком Полом.
«Независимо от результата боя, Джейк Пол вышел на ринг с олимпийским чемпионом и бывшим чемпионом мира в тяжелом весе. Он бился до самого конца, выкладываясь на максимум.
Теперь ему действительно нужно отдать должное – он сделал то, на что большинство никогда бы не решилось, и не сдался. Отличная работа, Джейк!» – написал в социальных сетях Юбенк-младший.
Бой между Джошуа и Полом состоялся в Майами в ночь на 20 декабря. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.
