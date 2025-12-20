Крис Юбенк-младший: «Пол сделал то, на что большинство никогда бы не решилось. Ему нужно отдать должное»

Крис Юбенк-младший: Пол сделал то, на что большинство никогда бы не решилось.

Крис Юбенк-младший поделился впечатлениями от поединка между Энтони Джошуа и Джейком Полом .

«Независимо от результата боя, Джейк Пол вышел на ринг с олимпийским чемпионом и бывшим чемпионом мира в тяжелом весе. Он бился до самого конца, выкладываясь на максимум.

Теперь ему действительно нужно отдать должное – он сделал то, на что большинство никогда бы не решилось, и не сдался. Отличная работа, Джейк!» – написал в социальных сетях Юбенк-младший.

Бой между Джошуа и Полом состоялся в Майами в ночь на 20 декабря. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.

