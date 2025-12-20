Мойкано и Ортега проведут реванш в главном карде UFC 326. Борральо подерется с де Риддером, Коста – с Феррейрой

Официально анонсированы бои основного карда UFC 326.

326-й номерной турнир UFC состоится в ночь на 8 марта в Лас-Вегасе, штат Невада.

В основном карде пройдет реванш в легком весе между Ренато Мойкано (20-7-1) и Брайаном Ортегой (16-5). Первый поединок между бойцами состоялся в июле 2017 года – тогда удушающим приемом победил Ортега.

На турнире встретятся бойцы среднего дивизиона Кайо Борральо (17-2) и Ренье де Риддер (21-3).

Поединок в среднем весе между Пауло Костой (15-4) и Брунно Феррейрой (15-2) также был официально анонсирован промоушеном.

Бой между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой за титул BMF возглавит UFC 326