Бойца UFC Айзека Дулгаряна подозревают в договорном поединке на UFC Fight Night 263. Он уволен из промоушена, выплата гонорара заморожена

На турнире UFC Fight Night 263 мог состояться договорной бой.

Пресс‑служба UFC выступила с официальным заявлением по итогам боя между американцем Айзеком Дулгаряном и кубинцем Ядиером Дель Валле.

Поединок прошел в ночь на 2 ноября на турнире в Лас-Вегасе. Дулгарян проиграл Дель Валле удушающим приемом в первом раунде, хотя считался явным фаворитом.

Позже появилась информация, что перед боем букмекеры зафиксировали крупные ставки на поражение Дулгаряна в первом раунде.

«Как и многие профессиональные спортивные организации, UFC сотрудничает с независимой службой по контролю за ставками, чтобы отслеживать активность на наших событиях.

Наш партнер отслеживает ставки на каждом мероприятии UFC и проводит тщательное расследование фактов, связанных с боем Дулгаряна и Дель Валле. Мы очень серьезно относимся к этим обвинениям, наряду со здоровьем и безопасностью наших бойцов, нет ничего важнее репутации нашего спорта», – заявил представитель UFC по поводу сложившейся ситуации.

Сегодня журналист Ариэль Хельвани написал, что Дулгаряна уволили из UFC. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) заморозила выплату гонорара бойцу за поединок с Дель Валле.

29-летний Дулгарян пришел в UFC в 2023 году с рекордом 7-0. В следующие два года он досрочно выиграл два поединка и проиграл бой раздельным решением.

