Джейк Пол – Нганну: «Дорогой Фрэнсис, просто признайся, что ты уже унижен в боксе и боишься проиграть мне. Легкая мишень»

Джейк Пол жестко ответил Фрэнсису Нганну.

Блогер Джейк Пол отреагировал на надменный комментарий в свой адрес со стороны экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну .

«Дорогой Фрэнсис, просто признайся, что ты уже унижен в боксе и боишься проиграть Джейку Полу. Я принимаю это. Ты – легкая мишень, мой друг. Сидишь в грязи», –

Ранее Нганну назвал «неуважением» слухи о его возможном поединке с Полом.

