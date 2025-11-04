Джейк Пол – Нганну: «Дорогой Фрэнсис, просто признайся, что ты уже унижен в боксе и боишься проиграть мне. Легкая мишень»
Джейк Пол жестко ответил Фрэнсису Нганну.
Блогер Джейк Пол отреагировал на надменный комментарий в свой адрес со стороны экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.
«Дорогой Фрэнсис, просто признайся, что ты уже унижен в боксе и боишься проиграть Джейку Полу. Я принимаю это. Ты – легкая мишень, мой друг. Сидишь в грязи», –
Ранее Нганну назвал «неуважением» слухи о его возможном поединке с Полом.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джейка Пола
