  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Пэдди Пимблетт: «Царукян – настоящий легковес, у него лучше борьба, чем у Илии. Арман – более сложный соперник»
0

Пэдди Пимблетт: «Царукян – настоящий легковес, у него лучше борьба, чем у Илии. Арман – более сложный соперник»

Пимблетт считает Армана Царукяна более трудным соперником, чем Илия Топурия.

«Стилистически Арман сложнее, чем Илия. Царукян – настоящий легковес. У него лучше борьба, чем у Илии. Арман – более сложный соперник с точки зрения стиля», – сказал боец UFC Пэдди Пимблетт.

Пимблетт в последний раз выступал в апреле, победив Майкла Чендлера техническим нокаутом в третьем раунде. 

Царукян (22-3) дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

Пимблетт – Топурии: «С удовольствием приеду на «Сантьяго Бернабеу» и ударю тебя по лицу. Перед твоими фальшивыми соотечественницами, потому что ты вообще-то немец»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
logoMMA
logoUFC
logoАрман Царукян
logoИлия Топурия
logoПэдди Пимблетт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Пимблетт – Топурии: «С удовольствием приеду на «Сантьяго Бернабеу» и ударю тебя по лицу. Перед твоими фальшивыми соотечественницами, потому что ты вообще-то немец»
15вчера, 10:01
Кьеза – о возможном поединке Топурии с Гейджи: «Сложный бой для Джастина, но он его заслужил за эти годы»
121 сентября, 07:33
Арман Царукян: «Моя задача – делать все, что говорит UFC. Драться со всеми, пока не дадут титульник»
319 сентября, 09:25
Главные новости
UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили подерется с Сэндхагеном и другие бои
20сегодня, 07:00
Тим Цзю – о поражении в реванше с Фундорой: «Нужно было изменить тактику. Думал, что он будет отступать, а он, наоборот, давил. Сделал перестановки в команде»
3вчера, 18:17
Сидельников – о поединке Немкова и Феррейры: «Думаю, что поединок быстро закончится. Вадим либо изобьет Ренана, либо задушит»
1вчера, 17:29
Вадим Немков подерется с Ренаном Феррейрой за титул чемпиона PFL в тяжелом весе. Бой состоится 13 декабря в Лионе
11вчера, 15:38
Алексеева – о возможном возвращении Раузи в UFC: «Ронда хоть и была больше про хайп, но она популяризировала женские бои. Ей будет очень сложно снова стать чемпионкой»
7вчера, 15:11
Усик готов драться с Полом: «Скоро закрою главу под названием «Бокс» и буду ждать тебя в клетке»
11вчера, 13:44
Уокер – о Чимаеве: «Его борьба на другом уровне. Сейчас нет средневеса, способного побить Хамзата»
4вчера, 12:01
Дэн Харди: «Перейра слишком уважал Анкалаева в первом поединке. Ему нужно давить и работать на близкой дистанции»
9вчера, 11:37
Кремлев – об отстранении Хелиф в 2023-м: «IBA действовала абсолютно справедливо, опираясь на установленные нормы. Правила есть правила»
1вчера, 10:19
Пимблетт – Топурии: «С удовольствием приеду на «Сантьяго Бернабеу» и ударю тебя по лицу. Перед твоими фальшивыми соотечественницами, потому что ты вообще-то немец»
15вчера, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30