Пэдди Пимблетт: «Царукян – настоящий легковес, у него лучше борьба, чем у Илии. Арман – более сложный соперник»

Пимблетт считает Армана Царукяна более трудным соперником, чем Илия Топурия.

«Стилистически Арман сложнее, чем Илия. Царукян – настоящий легковес. У него лучше борьба, чем у Илии . Арман – более сложный соперник с точки зрения стиля», – сказал боец UFC Пэдди Пимблетт.

Пимблетт в последний раз выступал в апреле, победив Майкла Чендлера техническим нокаутом в третьем раунде.

Царукян (22-3) дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

