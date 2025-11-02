Оливейра – о поражении Топурии: «Я был глуп. Думал, что повалю его и включу руки, но Илия попал первым»
Чарльз Оливейра винит себя в поражении Илие Топурии.
«Я был глуп... О чем я думал? Что повалю его и включу руки. Я действительно использовал их, но Илия попал первым. Так что я был глуп», – сказал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.
Напомним, Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде главного события UFC 317.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм limaricardo1
