Оливейра – о поражении Топурии: «Я был глуп. Думал, что повалю его и включу руки, но Илия попал первым»

Чарльз Оливейра винит себя в поражении Илие Топурии.

«Я был глуп... О чем я думал? Что повалю его и включу руки. Я действительно использовал их, но Илия попал первым. Так что я был глуп», – сказал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.

Напомним, Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде главного события UFC 317.

Оливейра – о последствиях нокаута в бою с Топурией: «Быстро вернулся к спаррингам. Не чувствую головной боли»

Какой же Оливейра красавчик – на бонус от UFC устроил вечеринку для детей

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм limaricardo1
logoUFC
logoMMA
logoЧарльз Оливейра
logoИлия Топурия
