Менеджер Анкалаева: «Магомед был готов к реваншу с Перейрой где-то на 30%. Обидное поражение, которого могло не быть»

2

Менеджер прокомментировал поражение Магомеда Анкалаева от Алекса Перейры.

Ранее инсайдер Лео Гимараес заявил, что Магомед Анкалаев вышел на поединок против Алекса Перейры с переломом ребра.

– Обидное поражение, которого могло не быть. Так сложилось, много думать об этом не стоит. Надо воспринимать это как пройденный этап, который можно перелистнуть. Надо идти обратно, протаптывать дорогу к титулу.

– Были ли разговоры, чтобы сняться?

– Были, у Магомеда была травма ребра. Что случилось, то случилось. Если ты не принял решение сняться, то дальше уже никому нет дела до твоей травмы. Мы знаем, в какой форме Магомед выходил – он был готов где-то на 30%.

За последние полтора месяца Магомед провел только три спарринга, из них два он не смог закончить. Финальное решение сняться или подраться всегда принимает сам спортсмен. Нас подкупила его уверенность и желание выйти на бой, – сказал менеджер Ризван Магомедов.

Титульный поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся в главном событии турнира UFC 320. Перейра победил техническим нокаутом в первом раунде.

Секундант Анкалаева: «Магомед травмировал ребро за 1,5 месяца до боя с Перейрой. Пропустил удар коленом – и получил трещину»

Азамат Мурзаканов: «В российских ММА кто медийнее Анкалаева? Чимаев, Ян? Не думаю. Возможно, Чимаев, но ни Петр Ян, ни кто-либо из них не медийнее»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sport24
logoМагомед Анкалаев
logoАлекс Перейра
logoUFC
травмы
logoMMA
полутяжелый вес (MMA)
