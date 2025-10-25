Менеджер Анкалаева: «Магомед был готов к реваншу с Перейрой где-то на 30%. Обидное поражение, которого могло не быть»

Менеджер прокомментировал поражение Магомеда Анкалаева от Алекса Перейры.

Ранее инсайдер Лео Гимараес заявил, что Магомед Анкалаев вышел на поединок против Алекса Перейры с переломом ребра.

– Обидное поражение, которого могло не быть. Так сложилось, много думать об этом не стоит. Надо воспринимать это как пройденный этап, который можно перелистнуть. Надо идти обратно, протаптывать дорогу к титулу.

– Были ли разговоры, чтобы сняться?

– Были, у Магомеда была травма ребра. Что случилось, то случилось. Если ты не принял решение сняться, то дальше уже никому нет дела до твоей травмы. Мы знаем, в какой форме Магомед выходил – он был готов где-то на 30%.

За последние полтора месяца Магомед провел только три спарринга, из них два он не смог закончить. Финальное решение сняться или подраться всегда принимает сам спортсмен. Нас подкупила его уверенность и желание выйти на бой, – сказал менеджер Ризван Магомедов.

Титульный поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся в главном событии турнира UFC 320. Перейра победил техническим нокаутом в первом раунде.

