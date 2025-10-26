Менеджер Анкалаева: «Магомед в одной победе от титульного боя. Было бы логично подраться с Прохазкой»
Ризван Магомедов оценил шансы Магомеда Анкалаева на титульный поединок.
«Посмотрим. Анкалаев уже зачистил почти весь дивизион, он из топ-15 уже человек десять побил. Думаю, мы в одной победе от титульного поединка. Было бы логично посмотреть бой Магомеда и Прохазки, они еще не встречались», – сказал менеджер Магомеда Анкалаева Ризван Магомедов.
Титульный поединок между Анкалаевым и Алексом Перейрой состоялся в главном событии UFC 320. Перейра победил техническим нокаутом в первом раунде. Иржи Прохазка нокаутировал Халила Раунтри в третьем раунде на UFC 320.
Менеджер Анкалаева: «У Магомеда и Махачева очень большая хейтерская база. Все из-за расизма»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости