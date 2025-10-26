  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Менеджер Анкалаева: «Магомед в одной победе от титульного боя. Было бы логично подраться с Прохазкой»
8

Менеджер Анкалаева: «Магомед в одной победе от титульного боя. Было бы логично подраться с Прохазкой»

Ризван Магомедов оценил шансы Магомеда Анкалаева на титульный поединок.

«Посмотрим. Анкалаев уже зачистил почти весь дивизион, он из топ-15 уже человек десять побил. Думаю, мы в одной победе от титульного поединка. Было бы логично посмотреть бой Магомеда и Прохазки, они еще не встречались», – сказал менеджер Магомеда Анкалаева Ризван Магомедов.

Титульный поединок между Анкалаевым и Алексом Перейрой состоялся в главном событии UFC 320. Перейра победил техническим нокаутом в первом раунде. Иржи Прохазка нокаутировал Халила Раунтри в третьем раунде на UFC 320.

Менеджер Анкалаева: «У Магомеда и Махачева очень большая хейтерская база. Все из-за расизма»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sport24
logoИржи Прохазка
logoМагомед Анкалаев
logoMMA
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Иржи Прохазка: «Я был так растроган, потому что осознал, что возможен третий бой с Перейрой»
7 октября, 08:54
Перейра нокаутировал Анкалаева! Вернул пояс UFC за 1,5 минуты
5 октября, 06:20
UFC 320: Перейра нокаутировал Анкалаева, Двалишвили победил Сэндхагена и другие бои
5 октября, 04:51
Главные новости
Сирил Ган: «Я знаю, что такое удар в глаз. Когда дрался с Дерриком Льюисом, он ткнул мне в глаз, и я видел двух Льюисов целый раунд»
сегодня, 10:02
Умар Нурмагомедов: «Хотел бы драться за титул в феврале. Если нет, буду рад подраться с Фигейредо или Захаби»
сегодня, 09:28
Менеджер Ризван Магомедов: «В чем Умару помог брат или имя? Умар и Петр проиграли Мерабу. Но как они проиграли – это небо и земля»
сегодня, 08:57
Фрэнк Уоррен: «Бой Усик – Уордли может пройти в марте»
сегодня, 08:45
Менеджер Анкалаева: «У Магомеда и Махачева очень большая хейтерская база. Все из-за расизма»
сегодня, 08:31
Вальтер Уокер получил бонус в $50 тысяч за лучшее выступление вечера
сегодня, 07:38
Соннен – Аспиналлу: «Драться с одним глазом – обычное дело. Ты же чемпион мира в тяжелом весе»
сегодня, 07:31
Джонс принял вызов Перейры на бой в Белом доме: «Давай потанцуем»
сегодня, 07:27
Тома Аспиналла госпитализировали после боя с Сирилом Ганом
сегодня, 07:23
Джон Джонс поставил утку с повязкой на глазу на фото профиля
сегодня, 07:16Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30