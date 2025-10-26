Менеджер Анкалаева: «Магомед в одной победе от титульного боя. Было бы логично подраться с Прохазкой»

Ризван Магомедов оценил шансы Магомеда Анкалаева на титульный поединок.

«Посмотрим. Анкалаев уже зачистил почти весь дивизион, он из топ-15 уже человек десять побил. Думаю, мы в одной победе от титульного поединка. Было бы логично посмотреть бой Магомеда и Прохазки, они еще не встречались», – сказал менеджер Магомеда Анкалаева Ризван Магомедов.

Титульный поединок между Анкалаевым и Алексом Перейрой состоялся в главном событии UFC 320. Перейра победил техническим нокаутом в первом раунде. Иржи Прохазка нокаутировал Халила Раунтри в третьем раунде на UFC 320.

Менеджер Анкалаева: «У Магомеда и Махачева очень большая хейтерская база. Все из-за расизма»