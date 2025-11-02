Ислам Махачев: «Если вижу, что не расту со спарринг-партнером, что он мне не дает отпора и не выкладывается, то я просто его больше не беру»

Ислам Махачев рассказал об отношении со спарринг-партнерами.

– Вся твоя жизнь — тренировка, по большому счету. Ты хоть раз говорил спарринг-партнеру, чтобы он дрался в полную силу, бил как надо?

– Если я вижу, что не расту со спарринг-партнером, что он мне не дает отпора, что он сам не выкладывается, я просто его больше не беру. Это же медвежья услуга от него. Если кто-то меня жалеет или не нагружает, то завтра мне будет только хуже. Я дерусь в полную силу. Если он не дерется на максимум, то это уже его проблемы. Он может получить травму, только себе сделать хуже.

Если мы зашли в клетку, а ты не дерешься, то это только тебе во вред, – сказал бывший чемпион UFC Ислам Махачев .

Напомним, что в ночь на 16 ноября Махачев проведет поединок против чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены . Титульный поединок возглавит турнир UFC 322, который состоится в Нью-Йорке.

