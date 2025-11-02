Кортес-Акоста – Уайту: «Ты видишь, что тяжелый вес может двигаться вперед. Мне все равно, если меня ткнут в глаз. Готов драться прямо сейчас»

Валдо Кортес-Акоста обратился к Дане Уайту после победы на Анте Делией.

«Дана [Уайт], ты видишь, что тяжелый вес может двигаться вперед. Мне все равно, если меня ткнут в глаз. Я могу драться. Готов прямо сейчас – в любом месте, любой бой», – сказал боец UFC Валдо Кортес-Акоста.

Напомним, Кортес-Акоста нокаутировал Делию на UFC Fight Night 263. По ходу первого раунда он пропустил тычок в глаз, но решил продолжить бой.

Кортес-Акоста нокаутировал Делию через 30 секунд после пропущенного тычка в глаз. Рефери приостановил бой, но Валдо решил продолжить

Валдо Кортес-Акоста: «Мой глаз видел примерно на 20%, но я сказал, что мне плевать. Аспиналл, ты видел этот бой, я иду за тобой, будь хорошо готов»