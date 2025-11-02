Оливейра хочет реванш с Холлоуэем: «В первом бою, как все знают, у меня была травма. Он все отрицает, но это правда»
Чарльз Оливейра хочет реванш с Максом Холлоуэем.
«Макс Холлоуэй – парень, которого я очень уважаю. В нашем бою, как все знают, у меня была травма. Он все отрицает, но это правда. Так что наш бой был бы отличным событием», – сказал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.
Напомним, Оливейра проиграл Холлоуэю техническим нокаутом в 2015-м.
Оливейра – о поражении Топурии: «Я был глуп. Думал, что повалю его и включу руки, но Илия попал первым»
Какой же Оливейра красавчик – на бонус от UFC устроил вечеринку для детей
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?3776 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости