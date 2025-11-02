Оливейра хочет реванш с Холлоуэем: «В первом бою, как все знают, у меня была травма. Он все отрицает, но это правда»

Чарльз Оливейра хочет реванш с Максом Холлоуэем.

«Макс Холлоуэй – парень, которого я очень уважаю. В нашем бою, как все знают, у меня была травма. Он все отрицает, но это правда. Так что наш бой был бы отличным событием», – сказал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра .

Напомним, Оливейра проиграл Холлоуэю техническим нокаутом в 2015-м.

Оливейра – о поражении Топурии: «Я был глуп. Думал, что повалю его и включу руки, но Илия попал первым»

Какой же Оливейра красавчик – на бонус от UFC устроил вечеринку для детей