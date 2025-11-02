Херб Дин: «Многие сыты по горло ситуацией с тычками в глаза. Грядут изменения. Вероятно, встреча состоится 4 ноября»
Один из главных рефери UFC Херб Дин заявил о грядущих изменениях в правилах.
«Многие сыты по горло ситуацией с тычками в глаза. Грядут изменения. Будет встреча, на которой мы обсудим это. Определенно что-то произойдет. Есть разговоры среди умных людей. Вероятно, встреча состоится 4 ноября», – сказал рефери Херб Дин.
Напомним, поединок Тома Аспиналла и Сирила Гана, возглавивший UFC 321, признан несостоявшимся из-за тычка в глаз. Бой судил Джейсон Херцог.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Helen Yee
