Кортес-Акоста нокаутировал Делию через 30 секунд после пропущенного тычка в глаз. Рефери приостановил бой, но Валдо решил продолжить

Боец UFC нокаутировал соперника после пропущенного тычка в глаз.

В главном карде UFC Fight Night 263 встретились тяжеловесы Анте Делия и Валдо Кортес-Акоста.

В первом раунде Делия попал сопернику пальцем в глаз. Рефери остановил поединок, дав возможность Валдо восстановиться и принять решение о продолжении.

Кортес-Акоста вернулся в бой и нокаутировал Делию через 30 секунд.

