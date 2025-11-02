Кортес-Акоста нокаутировал Делию через 30 секунд после пропущенного тычка в глаз. Рефери приостановил бой, но Валдо решил продолжить
Боец UFC нокаутировал соперника после пропущенного тычка в глаз.
В главном карде UFC Fight Night 263 встретились тяжеловесы Анте Делия и Валдо Кортес-Акоста.
В первом раунде Делия попал сопернику пальцем в глаз. Рефери остановил поединок, дав возможность Валдо восстановиться и принять решение о продолжении.
Кортес-Акоста вернулся в бой и нокаутировал Делию через 30 секунд.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC Europe
