Прохазка – об Аспиналле: «Не знаю, насколько сильным был тычок в глаз, но для меня после такого победа была бы очень важна»

Иржи Прохазка прокомментировал остановку боя Аспиналл – Ган.

«Не знаю, насколько сильным был тычок в глаз, но для меня после такого победа была бы очень важна», – написал боец UFC Иржи Прохазка .

Поединок Аспиналла и Сирила Гана признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны француза. Врачи в Абу-Даби после боя заявили, что у Тома нет серьезных травм глаза.

Отец Тома Аспиналла: «Правым глазом он по-прежнему ничего не видит, только серую пелену. Левый глаз видит на 50%»