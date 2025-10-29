Прохазка – об Аспиналле: «Не знаю, насколько сильным был тычок в глаз, но для меня после такого победа была бы очень важна»
Иржи Прохазка прокомментировал остановку боя Аспиналл – Ган.
«Не знаю, насколько сильным был тычок в глаз, но для меня после такого победа была бы очень важна», – написал боец UFC Иржи Прохазка.
Поединок Аспиналла и Сирила Гана признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны француза. Врачи в Абу-Даби после боя заявили, что у Тома нет серьезных травм глаза.
Отец Тома Аспиналла: «Правым глазом он по-прежнему ничего не видит, только серую пелену. Левый глаз видит на 50%»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
