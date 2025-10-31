Мурзаканов – Прохазке: «Выходи из леса, профессионал ждет тебя»
Азамат Мурзаканов бросил вызов Иржи Прохазке.
«Выходи из леса, профессионал ждет тебя», – написал боец UFC Азамат Мурзаканов.
Мурзаканов ранее поднялся на седьмое место в рейтинге полутяжелого веса, нокаутировав Александра Ракича в первом раунде на UFC 321.
Азамат Мурзаканов: «Если в UFC надавят – придется подраться с Анкалаевым»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Азамата Мурзаканова
