Чейл Соннен: «Хабиб никого не боялся. Причина, по которой вы не увидели его 30-й бой – вес»

Чейл Соннен считает, что Хабиб Нурмагомедов ушел из UFC из-за веса.

«Хабиб никого не боялся. Причина, по которой вы не увидели 30-й бой Нурмагомедова – вес. Это главная проблема, по которой подавляющее большинство бойцов уходят на пенсию.

Реванш с Конором Макгрегором не произошел не из-за денег или каких-то слов. Хабиб как спортсмен-легковес просто закончился. Ему нужно было подняться в категории», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен .

Напомним, Нурмагомедов закончил спортивную карьеру в марте-2021 с рекордом 29-0. Он трижды защищал пояс UFC в легком весе.

