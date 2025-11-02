Чейл Соннен: «Хабиб никого не боялся. Причина, по которой вы не увидели его 30-й бой – вес»
Чейл Соннен считает, что Хабиб Нурмагомедов ушел из UFC из-за веса.
«Хабиб никого не боялся. Причина, по которой вы не увидели 30-й бой Нурмагомедова – вес. Это главная проблема, по которой подавляющее большинство бойцов уходят на пенсию.
Реванш с Конором Макгрегором не произошел не из-за денег или каких-то слов. Хабиб как спортсмен-легковес просто закончился. Ему нужно было подняться в категории», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен.
Напомним, Нурмагомедов закончил спортивную карьеру в марте-2021 с рекордом 29-0. Он трижды защищал пояс UFC в легком весе.
Соннен – Аспиналлу: «Драться с одним глазом – обычное дело. Ты же чемпион мира в тяжелом весе»
Хабиб выложил фото с Махачевым из зала: «Настало твое время, брат»
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?3815 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Чейла Соннена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости