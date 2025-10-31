Сехудо – о Хабибе: «Он сделал недостаточно. Не ставлю его выше себя. Он мог бы взять титулы в полусреднем и среднем весе»
Генри Сехудо не ставит Хабиба выше себя в истории UFC.
«Он сделал недостаточно. Я говорил об этом Хабибу. Не хочу ругаться с этим парнем, но помню, что у нас был очень жесткий разговор, ведь я не ставлю его выше себя. Честно, не ставлю.
Если бы Хабиб поднялся на пару весовых категорий, то, учитывая его достижения, я бы смог оценить его выше. Но если бы он немного больше потрудился, то мог бы совершить нечто потрясающее. Думаю, стилистически он мог бы взять титулы в полусреднем и даже среднем весе», – сказал экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
Опубликовал: Артем Чугунов
