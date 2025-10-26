Соннен – Аспиналлу: «Драться с одним глазом – обычное дело. Ты же чемпион мира в тяжелом весе»

Чейл Соннен считает, что Том Аспиннал должен был продолжить бой с Сирилом Ганом.

«Драться с одним глазом – обычное дело. Ты же чемпион мира в тяжелом весе. Иногда приходится драться, используя только один глаз», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен.

Титульный бой Тома Аспиналла и Сирила Гана на UFC 321 был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз от Гана. Сразу после боя Аспиналла госпитализировали .

