Соннен – Аспиналлу: «Драться с одним глазом – обычное дело. Ты же чемпион мира в тяжелом весе»
Чейл Соннен считает, что Том Аспиннал должен был продолжить бой с Сирилом Ганом.
«Драться с одним глазом – обычное дело. Ты же чемпион мира в тяжелом весе. Иногда приходится драться, используя только один глаз», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен.
Титульный бой Тома Аспиналла и Сирила Гана на UFC 321 был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз от Гана. Сразу после боя Аспиналла госпитализировали.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA UNCENSORED
