UFC 322: поединок Никала и Виейры перенесен в прелимы, главный кард откроют Дариуш и Сен-Дени

В карде UFC 322 произошли изменения.

Поединок Бо Никала и Родольфо Виейры перенесен в прелимы.

Главный кард откроет бой в легком весе между Бенеилом Дариушем (23-6-1) и Бенуа Сен-Дени (15-3).

Турнир состоится в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября.

UFC 322: Махачев – Маддалена, Шевченко – Чжан, Копылов – Родригес и другие бои

Махачев – о Маддалене: «По навыкам он очень сильный, дерется хладнокровно. Но в борьбе не так хорош»