UFC 322: поединок Никала и Виейры перенесен в прелимы, главный кард откроют Дариуш и Сен-Дени
В карде UFC 322 произошли изменения.
Поединок Бо Никала и Родольфо Виейры перенесен в прелимы.
Главный кард откроет бой в легком весе между Бенеилом Дариушем (23-6-1) и Бенуа Сен-Дени (15-3).
Турнир состоится в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: UFC
