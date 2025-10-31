Махачев – о Нью-Йорке: «Нигде в мире не видел, чтобы так дорого стоила аренда жилья»
Ислам Махачев высказался о стоимости аренды жилья в Нью-Йорке.
«Хозяева этого дома, наверное, живут в нем всего лишь месяц в году. Остальное время сдают. Наверное, такие люди, как мы, приезжают на пару недель, снимают у них.
Цена аренды очень дорогая. Нигде в мире не видел, чтобы так дорого стоила аренда. Но еще в Калифорнии дорогая», – сказал экс-чемпион UFC Ислам Махачев.
В ночь на 16 ноября Ислам Махачев проведет поединок против чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены. Титульный поединок возглавит турнир UFC 322, который состоится в Нью-Йорке.
