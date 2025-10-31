2

Исмаилов – об отказе от боя с Белазом: «В RCC не готовы платить столько, сколько я хочу»

Магомед Исмаилов объяснил отказ от боя с Владом «Белазом» Ковалевым.

«Мы с лигой RCC, к сожалению, не договорились. Не могу сказать, что мои запросы им не по силам – скорее, они не готовы платить столько, сколько я хочу. Топтаться на месте и сражаться за гонорары, за которые я сражался три года назад, не в моих интересах. Я должен расти, и всем следует уважать мое стремление к развитию и росту.

Я снимаюсь в кино, езжу на разные телепроекты, наслаждаюсь жизнью и имею прибыльные вложения. Я хорошо зарабатываю и получаю удовольствие от жизни. Если кто-то хочет, чтобы я свернул и принялся чистить картошку – придется хорошо платить.

Влад вышел из поп-ММА, но, похоже, поп-ММА не вышло из Влада. Так как мы с лигой не договорились, и боя не будет, Владу следует придержать коней и не упоминать мое имя, в том контексте в котором он это делает сейчас. Это точно не приведет к бою в клетке, признанию Влада или заработку денег, но последствия будут. Владу стоит услышать меня и воспринимать мои слова как вежливое предупреждение!» – сказал боец MMA Магомед Исмаилов.

12 сентября Владислав Ковалев победил Александра Шлеменко удушающим приемом в третьем раунде. Бой за пояс чемпиона в среднем весе прошел в главном событии RCC 23.

Глава RCC: «Исмаилов озвучил условия, на которые мы не готовы идти. Ковалев получит другого соперника»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Магомеда Исмаилова
