Энтони Джошуа перевесил Джейка Пола на 12 кг в преддверии боя в Майами.
В Майами (штат Флорида) состоялась церемония взвешивания перед вечером бокса, в главном событии которого пройдет поединок между бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа и блогером Джейком Полом.
Вес Джошуа составил 110,4 кг. Пол показал на весах 98,2 кг.
Контрактом был установлен весовой лимит – 111,1 кг. Восьмираундовый поединок пройдет в ночь на 20 декабря.
