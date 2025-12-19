0

Энтони Джошуа перевесил Джейка Пола на 12 кг в преддверии боя в Майами

Энтони Джошуа перевесил Джейка Пола на 12 кг в преддверии боя в Майами.

В Майами (штат Флорида) состоялась церемония взвешивания перед вечером бокса, в главном событии которого пройдет поединок между бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа и блогером Джейком Полом.

Вес Джошуа составил 110,4 кг. Пол показал на весах 98,2 кг.

Контрактом был установлен весовой лимит – 111,1 кг. Восьмираундовый поединок пройдет в ночь на 20 декабря.

Пока Джошуа ронял Кличко, Джейк Пол ночевал в туалете Белого дома. Как они вообще встретились?

Джейк Пол потрогал Энтони Джошуа за грудь во время стердауна

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoЭнтони Джошуа
logoДжейк Пол
logoбокс
Энтони Джошуа - Джейк Пол
