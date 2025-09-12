1

Владислав Ковалев: «Россия – мой второй дом. В UFC я подниму два флага»

Владислав Ковалев назвал Россию вторым домом.

В главном событии RCC 23 Ковалев победил Александра Шлеменко и завоевал пояс чемпиона в среднем весе.

«Я люблю Россию. Россия – мой второй дом. Я так рад, что меня в России любят так же, как у меня на родине. Это огромного стоит. Я уважаю, поддерживаю культуру и традиции России. Я с русским народом, с людьми.

Я говорю, это мой второй дом. В UFC я подниму два флага. Сто процентов. Потому что тут я себя чувствую как дома», – сказал боец ММА Владислав «Белаз» Ковалев в интервью Вадиму Тихомирову.

RCC 23: Ковалев задушил Шлеменко, Климов победил Садыгова

Глава RCC Клименко: «Пока не готов сказать, отпустим ли Ковалева. Гонорар в RCC будет существеннее»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
