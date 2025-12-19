Видео
0

Энтони Джошуа и Джейк Пол провели финальную дуэль взглядов перед поединком

Энтони Джошуа и Джейк Пол провели финальную дуэль взглядов перед поединком.

В Майами (штат Флорида) состоялась церемония взвешивания перед боем между бывшим чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа и блогером Джейком Полом.

В рамках мероприятия боксеры провели финальную дуэль взглядов.

Восьмираундовый поединок в супертяжелом весе состоится в ночь на 20 декабря.

Джошуа проверит на ринге Джейка Пола. Безумие в Майами

Джейк Пол не зло. Блогер, сломавший стереотипы

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Netflix Sports
logoЭнтони Джошуа
logoДжейк Пол
Энтони Джошуа - Джейк Пол
logoбокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Конор – о бое Джошуа и Пола: «Нокаут в первые 60 секунд. Джейк больше никогда не будет прежним»
сегодня, 06:35
Энтони Джошуа перевесил Джейка Пола на 12 кг в преддверии боя в Майами
сегодня, 06:25
Фьюри – Джошуа: «Я настоящий мужик, а ты – неудачник. Не могу дождаться, когда Джейк Пол вырубит тебя»
вчера, 17:50
Главные новости
Масвидаль раскритиковал решение UFC не давать Царукяну титульник: «Сколько еще вы собираетесь держать его в ГУЛАГе?»
17 минут назад
Пимблетт – о поединке с Гейджи: «Все думают, что я побегу бороться. Но я буду биться в стойке»
сегодня, 07:05
Конор – о бое Джошуа и Пола: «Нокаут в первые 60 секунд. Джейк больше никогда не будет прежним»
сегодня, 06:35
Энтони Джошуа перевесил Джейка Пола на 12 кг в преддверии боя в Майами
сегодня, 06:25
Вечер бокса в Майами: Пол против Джошуа и другие бои
16 декабря, 13:31
Александр Топурия: «Я хочу драться с Яном, мне нужен человек с поясом. Если Мераб опять будет чемпионом, я постою в стороне»
вчера, 18:44
Фьюри – Джошуа: «Я настоящий мужик, а ты – неудачник. Не могу дождаться, когда Джейк Пол вырубит тебя»
вчера, 17:50
Хабиб Нурмагомедов показал фото на фоне гор: «Пару дней назад в Сильди»
вчера, 16:54Фото
Джейк Пол потрогал Энтони Джошуа за грудь во время стердауна
вчера, 16:15Фото
Александр Шлеменко: «Я боялся попасть в психологическую яму, и это случилось. Сейчас нужно из нее вылезти»
вчера, 16:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото