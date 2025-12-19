Энтони Джошуа и Джейк Пол провели финальную дуэль взглядов перед поединком.

В Майами (штат Флорида) состоялась церемония взвешивания перед боем между бывшим чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа и блогером Джейком Полом .

В рамках мероприятия боксеры провели финальную дуэль взглядов.

Восьмираундовый поединок в супертяжелом весе состоится в ночь на 20 декабря.

Джошуа проверит на ринге Джейка Пола. Безумие в Майами

Джейк Пол не зло. Блогер, сломавший стереотипы