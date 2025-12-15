Штырков считает, что Яну выгоден реванш с О’Мэлли: «Здесь будут деньги. А потом, отдохнув, можно и реванш с Мерабом. Тот пока может подраться с Умаром»
Штырков считает, что Яну стоит отложить реванш с Двалишвили.
Боец MMA Иван Штырков считает, что чемпиону UFC Петру Яну выгоднее провести реванш с Шоном О’Мэлли, чем трилогию с Мерабом Двалишвили.
«Ян много заработает на реванше с О’Мэлли. Если он будет в кондициях, в которых был против Мераба Двалишвили, то победить будет намного проще. И здесь будут деньги. А потом, отдохнув, можно и реванш с Мерабом. А он пока может подраться с Умаром Нурмагомедовым», – сказал Штырков.
Напомним, Ян проиграл О’Мэлли раздельным решением судей в октябре 2022-го.
Яну подарили «Гелик» за 30 млн! И как?
Усман Нурмагомедов: «Умар против Яна – это большой бой для России. Ажиотаж будет очень высоким»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости