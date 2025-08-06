Мухаммад Мокаев: «Если бы в UFC предложили мне контракт, я бы пошел в легчайший вес»

Мухаммад Мокаев высказался о возможном возвращении в UFC.

«Сейчас я могу перейти и в легчайший вес. Думаю, легчайший вес для меня стилистически проще, чем наилегчайший.

Я спарринговал со многими бойцами легчайшего веса. С Петром Яном, Саидом Нурмагомедовым. В легчайшем весе я гораздо быстрее. В наилегчайшем сгоняю так много веса, что иногда мне просто не хватает мощи.

Если бы в UFC предложили мне контракт, я бы пошел в легчайший вес. У меня есть преимущество в возрасте, к тому времени, как я вернусь в рейтинги, им всем будет по 35 или 36 лет», – сказал экс-боец UFC Мухаммад Мокаев.

Мокаев выступал в UFC с 2022 по 2024 год. На его счету семь побед и ни одного поражения в промоушене.

